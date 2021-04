Angela Da Mondello contro Barbara D'Urso: 'hai rovinato 8 mesi della mia vita'

Dopo essersi scagliata contro Lele Mora, Angela Da Mondello se la prende con Barbara D'Urso, che negli scorsi mesi l'ha spesso ospitata in trasmissione dopo il tormentone dell'estate "non ce n'è Coviddi".

In una serie di Stories pubblicate su Instagram, Angela ha attaccato la conduttrice accusandola di non permetterle di parlare durante le sue trasmissioni e di averla usata.

"Sono stata 8 mesi zitta e buona e ora mi sono rotta. Otto mesi fa mi hai fatto l'intervista a Mondello, mandando in onda quella parte d'intervista e facendo succedere un macello. Mi hai mandato i tuoi giornalisti sotto casa mia, vi ho fatti educatamente entrare a casa mia, hai parlato con mia madre, hai detto che hai un cuore. Volevi parlare a tutti i costi con me e ce l'hai fatta. Mi complimento con te perché nel tuo lavoro sei brava. Il senso era far capire chi fosse davvero Angela. Non hai battuto un pugno per aiutarmi. Non hai fatto nulla per salvaguardare mia figlia, hai fatto due puntate con me per fare audience e ti sei lavata le mani mentre io prendevo ogni tipo di insulto" afferma Angela Chianello, che in un'altra Storia accusa pesantemente Barbara D'Urso.

"Dici di essere madre, di avere un cuore, ma quello che dici lo devi dimostrare. Non è stato corretto buttarmi in un branco di leoni da cui piano piano sto uscendo. Ti sei presa gioco di me e della mia famiglia. Due mesi fa mi avete contattata per avere delle prove, sono venuta a Mediaset per parlare con te e me lo hanno impedito. Sono stat ricevuta in mezzo a una strada, a differenza di quello che ho fatto con voi. Per dirmi cosa? Allontanati perché c’è il Covid. Non c’era quando mi avete intervistato a giugno?" afferma.

Angela Da Mondello ha anche registrato una canzone sulla scia del tormentone.