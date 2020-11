Angela Da Mondello firma un contratto con Lele Mora: 'merita una possibilità'

E’ da poco disponibile la canzone di Angela Da Mondello , la signora diventata famosa per il suo “Non ce n’è Coviddi” pronunciato in estate durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso. Dopo qualche ospitata negli studi di Live, l’influencer è entrata nella scuderia di Lele Mora.

Ad annunciarlo la stessa Angela Chianello, che sui propri profili social ha svelato di aver firmato un contratto di rappresentanza con Lele Mora, che però non diventerà il suo agente.

L’agente di spettacolo ha voluto anche svelare le motivazioni che l’hanno spinto a prendere tale decisione: “nella vita tutti hanno bisogno di un po' visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po' di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l'agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo” ha affermato.

Nel frattempo, non si placano le polemiche intorno al videoclip di Angela da Mondello, che risulta indagata dalla Polizia per occupazione arbitraria ed abusiva di un’area demaniale marittima e per la violazione delle norme anti-Covid del Governo.