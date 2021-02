Angela Da Mondello si scaglia contro Lele Mora: 'Mi ha usata'

Angela Da Mondello, la signora diventata famosa la scorsa estate per il suo "non ce n'è Coviddi", sarebbe furiosa con Lele Mora. Secondo quanto riportato da GossipTV, infatti, la Chianiello ha ripercorso tutta la storia che l'ha portata a conoscere il noto agente dei VIP.

Dopo averla conosciuta, infatti, Lele Mora le avrebbe chiesto di diventare il suo agente. Lei, visto che era nuova nel mondo dello spettacolo, ha accettato ed è immediatamente andata a Milano (a sue spese, afferma) per la firma del contratto che poi è stata immortalata in una foto diventata virale con protagonista proprio Angela e Lele Mora.

Secondo Angela, però, Mora l'avrebbe ingannata promettendole diversi lavori che però non si sono concretizzate. Tra questi figurerebbe anche una pubblicità di un prodotto per la sanificazione. Tornata in Sicilia, Lele Mora le avrebbe chiesto di stare calma e di non preoccuparsi in quanto tutto è fermo a causa del Coronavirus, il tutto promettendole serate sulla scia della sua canzone "Non ce n'è" che però ha inciso prima della firma del contratto. Angela si è fatta l'idea che "Lele Mora puntava alla serate ed al programma di Barbara D'Urso".

Angela ha anche rivelato di aver fatto vedere il contratto firmato ad un avvocato che le avrebbe confermato come dalle carte non risultasse Lele Mora come suo agente. A quanto, infatti, Angela avrebbe firmato con un'agenzia non legata a Lele Mora, che però non vuole rescindere il contratto.