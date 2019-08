Per Angela Kang quello tra Alpha e Carol sarà uno scontro formidabile

La decima stagione di The Walking Dead promette di essere una stagione piuttosto intensa, tra dolorosi addii già annunciati, nuovi villain e scontri interessantissimi che cominciano a profilarsi all'orizzonte.

Quello più acceso riguarderà Carol ed Alpha, la leader dei Sussurratori. Per la verità non ci sono ancora conferme ufficiali sul fatto che la prima scenderà in guerra contro la seconda per vendicare la morte del figlio Henry, ma dalle parole della showrunner Angela Kang è facile intuire qualcosina.

Secondo Kang, infatti, le due donne "saranno due forze formidabili che si ergeranno l'una contro l'altra. Non so quanto io possa dire, e neanche se non avrei dovuto dire ciò che ho detto. Questo è tutto ciò che dirò, quindi". La bocca cucita ma non troppo, insomma, o almeno aperta quanto basta per far crescere l'attesa e le aspettative per questo dualismo al femminile che si preannuncia come uno dei cardini sui quali girerà la prossima stagione.

La showrunner ha poi anche rivelato qualcosina su Gamma, il terzo capo dei Sussurratori con cui faremo la conoscenza durante questa decima stagione dello show, anticipando che scopriremo un bel po' di cose sulla sua storia. Sul fronte addii, invece, Norman Reedus ha ammesso di aver scongiurato una delle protagoniste di non lasciare la serie.