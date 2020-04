Angela Kang anticipa dettagli sul finale di stagione di The Walking Dead 10

La showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, ha anticipato a A Certain Doom qualche dettaglio sul finale della decima stagione dello show, posticipato a causa dell'emergenza sanitaria globale legata al Coronavirus. Lo show si concluderà in ogni caso entro la fine dell'anno, considerato che la produzione è stata interrotta in sede di montaggio.

Non proseguite nella lettura della news se non volete anticipazioni sul finale di stagione di The Walking Dead.

Nell'episodio diretto da Greg Nicotero, Daryl, Carol, Judith Grimes, e altri sfollati provenienti dalle comunità di Alessandria, Hilltop e Oceanside, s'impegnano per fuggire dal loro nascondiglio in una torre d'ospedale abbandonata, dove i sopravvissuti sono circondati dal branco di camminatori scatenato da Beta. Altrove, Eugene, Yumiko, King Ezekiel e Princess continuano la loro fatidica missione d'incontrare una nuova comunità che espanda il loro mondo. Mentre si registra il ritorno di Maggie...



"Quando proseguiamo... Maggie è tornata e ora sa cosa è successo a tutti sulla base di quella lettera che ha ricevuto visto che Carol le ha lasciato un biglietto. Quindi scopriremo cosa significa per il nostro popolo. Inoltre i nostri eroi hanno questa specie di nascondiglio intelligente lontano dalle comunità ma sono stati scoperti quindi entrano in rotta di collisione con l'orda di Sussurratori".

Secondo Angela Kang inoltre Daryl e Negan non saranno mai veramente amici mentre proprio riguardo al messaggio di Carol, è stata rivelata una parte della lettera che Carol ha mandato a Maggie per avvisarla di quello che è successo.