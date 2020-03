Angela Kang chiarisce le idee su un evento di The Walking Dead 10

Come avete potuto leggere nella nostra recensione del nuovo episodio di The Walking Dead 10, la puntata ci ha mostrato le azioni di Beta, pronto a tutto pur di eliminare Gamma. Nonostante la buona prova, la showrunner ha voluto spiegare un elemento poco chiaro della trama.

In particolare gli appassionati si sono chiesti come hanno fatto i Whisperer a scavare un tunnel che collegava la loro base al cimitero di Alexandria, ma una scena della prima parte della stagione ha fatto chiarezza sulla situazione. La tomba da cui è sbucato fuori Beta era quella di Cheryl, uccisa da Dante, ed è stata proprio la spia dei Whisperer a voler scavare la sua tomba, collegandola così al tunnel creato dai Sussurratori.

Ecco le parole di Angela Kang, in cui spiega i motivi dietro questa scelta, parlando ai microfoni di Entertainment Weekly: "Lo scrittore Jim Barnes aveva in mente una puntata tipo vecchio film horror, in cui Beta terrorizza gli abitanti di Alexandria. A me piaceva molto, ma mi sono chiesta come fa ad entrare? Così abbiamo iniziato a pensare, penso di aver detto ad un certo punto, mi piacerebbe vederlo uscire fuori da una tomba, così gli scrittori e Jim hanno risolto la situazione pensando già, Dante potrebbe aver creato questa trappola per loro. Ha ucciso Cheryl e poi ha creato questa trappola nella sua tomba, perché chi sarebbe mai andato a cercare in una tumulo?".

In attesa di scoprire come continuerà la storia dei sopravvissuti di Alexandria, vi lasciamo con il trailer della prossima puntata di The Walking Dead 10.