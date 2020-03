Angela Kang condivide le ultime foto di Michonne sul set di The Walking Dead

Dopo i saluti dei fan di The Walking Dead, ora anche la showrunner Angela Kang ha voluto ringraziare Danai Gurira per il suo lavoro condividendo queste foto scattate sul set dell'ultima puntata della serie.

Era stata la stessa interprete di Michonne a descrivere la festa con cui il resto del cast aveva deciso di salutarla, alla fine delle riprese dell'episodio 13 dello show. Potete vedere il post di Instagram condiviso dalla showrunner in calce alla notizia, ecco come ha voluto commentare le immagini Angela Kang: "Stasera andrà in onda What We Become, scritto da Vivian Tse e diretto da Sharat Raju. Questo episodio è molto commovente perché è l'ultimo in cui Danari Gurira interpreta Michonne, il personaggio duro che tutti noi amiamo. Ecco alcune foto dal dietro le quinte della festa in cui la nostra TWD Family ha festeggiato Danai, guardate la puntata per salutarla anche voi!!".

Il personaggio di Michonne ha fatto il suo debutto nella serie durante la terza stagione, diventando subito uno dei più amati dai fan ed assumendo un ruolo centrale nelle vicende di Rick Grimes e del gruppo di sopravvissuti. In attesa di scoprire qualcosa in più sul futuro dei protagonisti dello show, vi lasciamo con le sinossi delle ultime tre puntate di The Walking Dead 10.