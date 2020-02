Per Angela Kang sarà importante guardare ogni episodio di The Walking Dead

Il giorno del ritorno di The Walking Dead è sempre più vicino: la seconda parte della decima stagione, dopo la pausa invernale, andrà in onda su AMC da domenica 23 febbraio. La showrunner Angela Kang ha promesso "grandi cose all'orizzonte" e ha già anticipato un particolare sul finale di stagione.

Intervistata nei giorni scorsi da Entertainment Weekly, Angela Kang ha parlato di un cliffhanger per il finale di stagione. "Dirò solo che ci sono alcune cose importanti e c'è un cliffhanger, senza entrare esattamente nei particolari" ha spiegato. "Ma penso, e spero, che sia qualcosa di emozionante."

Parlando più in generale della seconda parte della stagione, però, la showrunner ha messo in guardia il pubblico: "Dirò, come forma di preavviso, che diventa davvero importante guardare ogni episodio, perché man mano che ci avviciniamo sempre più al finale, per ogni episodio accadono cose di enorme importanza che poi vanno avanti."

Non sono ammesse distrazioni, quindi. Come sappiamo ormai da tempo, nei prossimi episodi di The Walking Dead saluteremo Michonne, interpretata da Danai Gurira, che lascerà la serie e ha firmato un accordo con ABC Studios. Samantha Morton, che interpreta Alpha, ha invece anticipato che nella seconda metà della stagione "tutto verrà dilatato a un livello molto, molto alto di paura, ansia e suspense."