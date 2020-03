Angela Kang sulla new entry di The Walking Dead 10: 'Ci sarà da divertirsi!'

L'episodio Look at the Flowers è andato in onda poche ore fa ed ha introdotto i fan ad un nuovo personaggio decisamente al di sopra delle righe. La showrunner Angela Kang ha commentato il suo arrivo in The Walking Dead, promettendo una un'entusiasmante permanenza sul set e avvincenti avventure.

Attenzione, di seguito troverete alcuni spoiler sulla 10x14!

Nell'episodio di questa settimana ha fatto il suo ingresso nello show il personaggio di Princess (Paola Lazaro), l'insolita guerriera dei fumetti tanto caro ai fan di Robert Kirkman.

Adesso, la Kang ha rivelato alcuni dettagli sul futuro della nuova combattente, anticipando avrà un ruolo determinante nel nel futuro dello show:

"I lettori dei fumetti sanno già chi è Princess e quanto sia divertente il suo personaggio. Dopo essere rimasta bloccata in città ha forgiato il suo carattere e tracciato la strada del suo destino, cercando di dare un senso a tutto quello che è accaduto. Quello che posso dire è che sarà ovviamente in perenne confronto coi i nostri personaggi e che nel prossimo episodio scopriremo molto di più su si lei, sarà fondamentale nell'innescare i prossimi eventi della storia."

Purtroppo, quello che sarà trasmesso il 5 aprile sarà un finale di stagione anticipato per The Walking Dead 10, che a causa dell'impossibilità di ultimare il 10x16 dovuta all'emergenza CoronaVirus ha posticipato la messa in onda del season finale, ma per non perdere neanche un dettaglio continuate a seguirci e passate dalla nostra recensione di Look at The Flowers