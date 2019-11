Angela Kang non dice di no al possibile ritorno di Rick nel futuro di The Walking Dead

La scomparsa di Rick è stata sicuramente uno degli avvenimenti più importanti e inaspettati dell'intera storia di The Walking Dead, con lo show che si è improvvisamente trovato privo del suo storico protagonista. Ma è davvero da considerarsi chiusa l'avventura di Andrew Lincoln nei panni di Rick?

Forse no, o almeno non lo si può dire con assoluta certezza: ciò che è certo, intanto, è che c'è da portare sul grande schermo una trilogia di film nei quali verrà sicuramente svelato il mistero che si cela dietro il rapimento/salvataggio di Rick, ma il futuro potrebbe riservare anche ulteriori sorprese.

"La porta è sempre aperta" ammette infatti la showrunner Angela Kang parlando della possibilità di vedere nuovamente Lincoln nei panni di Rick: "Non in questa stagione, sicuramente, ma in futuro sarei felicissima se dovesse accadere. Sapete che si parlava di ingaggiarlo come regista una volta o l'altra, ma per ora lui vuole concentrarsi su alcuni impegni come attore e non vuole essere costretto a disdire l'impegno con noi all'ultimo minuto a causa di qualche progetto saltato fuori all'improvviso" ha proseguito Kang.

Sulla sorte di Rick intanto girano diverse teorie, ma non tutte piacciono ai suoi compagni d'avventura: Ross Marquand, ad esempio, si è detto speranzoso che una di queste risulti falsa; i fan di The Walking Dead, nel frattempo, stanno cominciando ad amare particolarmente una delle storiche nemesi di Rick.