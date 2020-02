Angela Kang si pronuncia su quello scioccante finale in The Walking Deadd

La decima stagione di The Walking Dead è finalmente ripresa e il primo episodio ha già lasciato il segno. Il finale / cliffhanger ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, anche se i fan di vecchia data sanno bene che spesso le cose si rivelano diverse da come sembrano in un primo momento.

Alla fine della midseason premiere intitolata Squeeze, infatti, abbiamo visto che la dinamite utilizzata da Carol ha provocato una frana all'ingresso della grotta, coinvolgendo Connie e Magna, che apparentemente sarebbero morte. Se già Lauren Ridloff ha invitato i fan alla calma e a non trarre conclusioni affrettate, anche la showrunner di The Walking Dead ha provato a spiegare a Insider il finale dell'episodio.

"Ci sono due persone che sono state sepolte all'interno della caverna, vive o morte, la nostra gente non lo sa" ha raccontato Angela Kang. "Ciò innesca la prossima serie di avventure per Daryl in cui lui, durante la ricerca, troverà alcune cose inaspettate. E penso che emotivamente, per i nostri personaggi, la sola questione se sono vivi o morti ha davvero molto impatto per il futuro. Alla fine scopriremo il destino di Magna e Connie. Ma nel frattempo, ci sono molti dei nostri personaggi come Carol, che vivono con i sensi di colpa, o persone che si sono attivate per provare a trovarle, o semplicemente gestiscono le ricadute emotive che ne derivano."

Più di questo, naturalmente, Angela Kang non può dire. "Non voglio far nascere uno spoiler per questo. Non posso davvero rispondere, ma dirò che avremo una risposta definitiva ad un certo punto su entrambe". Ci sarà probabilmente da attendere, quindi, prima di conoscere la verità.

I nuovi episodi di The Walking Dead vanno in onda la domenica su AMC negli Stati Uniti. In Italia, l'episodio intitolato La Grotta andrà in onda stasera su Sky.