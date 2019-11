Angela Kang rivela che in The Walking Dead 11 esploreremo il Commonwealth

Il recente rinnovo di The Walking Dead per una undicesima stagione non ha stupito nessuno dei suoi numerosi fan, che ora potranno avere una piccola anticipazione sul futuro dei sopravvissuti nati dalla penna di Robert Kirkman.

Parlando con Deadline infatti, la showrunner Angela Kang ha rivelato quale parte del fumetto verrà trasposta dall'emittente televisiva AMC: "Conoscere la conclusione dei fumetti è qualcosa di liberatorio, Per la storia dei Whisperer per fortuna abbiamo potuto ancora seguire i fumetti, nella undicesima stagione invece seguiremo ancora la base della storia del Commonwealth. Anche se devo ammettere che scrivere queste puntate è stato molto divertente, perché i personaggi con cui siamo rimasti sono molto diversi da quelli presenti nella versione cartacea, così possiamo improvvisare molto di più".

Come ricorderete alcune morti importanti sono avvenute solo nella serie TV, infatti a questo punto dei fumetti Carl e Rick sono ancora in vita, mentre personaggi come Daryl sono esclusivi dello show: "Useremo come base le parti del fumetto che pensiamo siano le più interessanti o divertenti, ma allo stesso tempo dovremo lavorare di fantasia per sviluppare meglio i protagonisti che abbiamo".

La stagione attualmente in onda non si è ancora conclusa, ma nel frattempo Angela Kang ha già svelato qualche elemento della storia di Maggie, personaggio di The Walking Dead che tornerà nella stagione 11.