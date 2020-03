Angela Kang, showrunner di The Walking Dead, rivela il piano di Negan

Mentre il promo della prossima puntata di The Walking Dead ci anticipa gli eventi futuri della serie, Angela Kang, la showrunner, ha voluto parlare di quello che è successo nell'ultimo episodio dello show prodotto da AMC.

Intervistata dai giornalisti di The Hollywood Reporter, la showrunner ha confermato che è sempre stato nei piani di Negan infiltrarsi nel gruppo dei Whisperer per assassinare la loro leader Alpha alla prima occasione. Molti fan sono rimasti sorpresi da questa storia, tranne quelli che avevano già letto i fumetti scritti da Robert Kirkman, in cui la storia dei Sussurratori è molto simile a quella andata in onda nel programma TV: "A volte cambiamo qualcosa della storia dei fumetti, ma ho subito voluto chiarire in sala di scrittura che avremmo tenuto la parte di storia in cui Negan uccide Alpha. È una storia iconica, ma dovevamo aggiungerci qualcosa di nostro e quella è Carol". Infatti nel corso della puntata è stato rivelato come fosse stato proprio il personaggio interpretato da Melissa McBride a liberare di prigione Negan e ad affidargli la missione di vendicare la morte di Henry.

L'intervista continua: "È stato un momento molto d'impatto, in particolare il fatto che loro due fossero d'accordo fin dall'inizio, anche se Negan ha ideato da solo il piano. Comunque si abbiamo voluto seguire da subito la storia di Negan ed Alpha".

