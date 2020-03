Angela Kang spiega il finale dell'episodio 13 di The Walking Dead

Come era stato annunciato dall'emittente televisiva AMC, nella puntata andata in onda ieri abbiamo assistito all'addio di Danai Gurira a The Walking Dead. Il finale della puntata ha stupito molti fan dello show, ansiosi di scoprire qualcosa in più sul misterioso gruppo.

Negli ultimi minuti dell'episodio infatti abbiamo assistito all'introduzione di un nuovo gruppo e Michonne si è unita a questa misteriosa carovana di persone, in viaggio verso la parte settentrionale degli Stati Uniti. Angela Kang, la showrunner della serie, ha parlato di questa scena ai microfoni di Entertainment Weekly, rivelando che il gruppo non fa parte del CRM: "Questa è più una domanda per Scott Gimple, comunque a quanto ne so io non fanno parte del CRM".

Continua poi: "Hanno un modo di vestire completamente diverso, indossano pelli di animali e stanno viaggiando in una specie di carovana organizzata. Invece tutto quello che sappiamo del gruppo con i tre cerchi è che portano in giro per la costa degli Stati Uniti persone usando degli elicotteri. Quindi dovremo aspettare per scoprire quali saranno le loro prossime avventure".

I futuri film dedicati al franchise ispirato ai fumetti di Robert Kirkman ci faranno conoscere meglio questo gruppo, nel frattempo vi lasciamo con il promo del prossimo episodio di The Walking Dead 10.