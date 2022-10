Angela Lansbury è morta: ci lascia a 96 anni l'indimenticabile Signora in Giallo

Il 2022 continua a portarci via personaggi che eravamo ormai abituati a ritenere pressoché immortali: non vediamo chi, d'altronde, più di Angela Lansbury corrisponda a questa descrizione, essendo l'attrice britannica ormai letteralmente una di famiglia per tanti spettatori a cui da tempo immemore fa compagnia ogni giorno sul piccolo schermo.

La notizia della morte di Angela Lansbury è stata comunicata pochi minuti fa dalla famiglia dell'attrice: "I figli di Dame Angela Lansbury si rattristano di dover annunciare che la loro madre è morta serenamente nel sonno nella sua casa di Los Angeles all'1:30 di mattina di oggi martedì 11 ottobre 2022, cinque giorni prima del suo 97esimo compleanno" si legge nel breve comunicato rilasciato dai familiari di Lansbury.

Nata il 16 ottobre del 1925, Angela Lansbury ha dedicato un'intera vita alla recitazione: la sua prima apparizione sul grande schermo risale al 1944 (Angoscia, di George Cukor), ma di lei ricordiamo anche film come Il Ritratto di Dorian Gray e Vai e Uccidi (entrambi valsi una candidatura all'Oscar, proprio come il film d'esordio) o Pomi d'Ottone e Manici di Scopa, oltre ovviamente ad innumerevoli opere teatrali.

Angela Lansbury significa però soprattutto La Signora in Giallo, la serie andata in onda dal 1984 al 1996, senza contare alcuni film per la TV trasmessi fino al 2003! Un'eredità enorme che mai come quest'oggi vale all'attrice il tributo di milioni di fan affezionati sparsi in tutto il mondo. Recentemente, ricordiamo, proprio Lansbury era stata premiata con un Tony Award per la sua carriera teatrale.