Angela da Mondello indagata dalla Polizia per il suo videoclip

Nuovi sviluppi sul videoclip di Angela da Mondello, di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri. Secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano e dalla stampa italiana, la signora nota per il suo “non ce n’è Coviddi” sarebbe indagata dalla Polizia per il videoclip musicale, insieme al suo web manager.

Ad Angela è stata contestata l’occupazione abusiva ed arbitraria di un’area demaniale marittima in concessione, in assenza della licenza di pubblica sicurezza e di agibilità dei luoghi. Inoltre, la signora è anche indagata per la violazione delle disposizioni anticontagio del Governo Italiano, che non consentono di tenere spettacoli all’aperto.

Gli uomini del Commissariato di Mondello, sulla luce delle immagini e video circolate in rete, hanno ricostruito che domenica mattina alle 7 un gruppo di circa 20 persone ha iniziato a ballare e cantare senza mascherine Edin violazione delle norme ani-Covid.

Di recente Angela da Mondello ha parlato dei suoi problemi con la giustizia ai microfoni di Barbara D’Urso, ma la sua esposizione mediatica e l’imminente pubblicazione del videoclip basato sull’involontario tormentone dell’estate ha mandato in subbuglio i social network, dove molti hanno espresso le loro perplessità e malcontento. Angela ha riscosso anche un importante successo su Instagram sin dalle prime ore successive alla sua iscrizione.