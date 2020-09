Angela da Mondello a Live - Non è la D'Urso rivela: 'Ho avuto problemi con la giustizia'

Ieri è ripreso Live - Non è la D'Urso, il programma della fascia serale di Canale 5 presentato da Barbara D'Urso noto per la sua forte componente trash. Tra i vari ospiti di questa prima puntata, molto scalpore ha suscitato la presenza di Angela da Mondello la signora del "non ce n'è Covviddi" da poco approdata su Instagram

La donna che era in collegamento dalla propria casa nel noto quartiere di Palermo ha rivelato le ragioni che non gli hanno permesso di presenziare in studio e tra lo sconcerto generale ha detto: "Non posso lasciare la Sicilia perché purtroppo ho avuto qualche problema con la giustizia ma, appena potrò Barbara verrò da te e ti racconterò tutto".

La D'Urso dopo queste parole ha sottolineato che la pena che Angela sta scontando non dipende da atti particolarmente gravi, e che inoltre non percepisce nessun compenso per le sue interviste.

Successivamente la signora ha commentato la sua improvvisa popolarità ammettendo di essere circondata da molte persone che l'ammirano ma anche da molte critiche: "Io non volevo dire che questo virus non esiste. Intendevo che per fortuna qui a Palermo non avevamo tanti casi e quindi ci stavamo godendo una bella giornata al mare".

La nuova "star" del web ha poi mostrato alle telecamere di Live - Non è la D'Urso la sua routine quotidiana, come spesso fa anche su Instagram dove ormai ha superato gli 188 mila followers.