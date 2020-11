Angela da Mondello diventa cantate: in arrivo la sua hit 'Non ce n'è'

Angela da Mondello dopo aver intrapreso la carriera da influencer ha deciso anche di sbarcare nel mondo della musica. La signora divenuta famosa sui social per il suo "Non ce n'è Covviddi" sta per lanciare la sua prima hit.

Il videoclip è stato girato in queste ore sulla spiaggia di Mondello dove per la prima volta ha pronunciato la frase che l'ha resa nota nel corso di un'intervista di Canale 5. La canzone che si intitolerà "Non ce n'è" sta facendo molto discutere. Infatti in molti trovano di cattivo gusto questo pezzo lanciato in un momento particolarmente critico della pandemia che uccide quotidianamente centinaia di persone.

Sui social infatti sono stati molti gli insulti rivolti alla donna. Qualcuno ha scritto: "Ti auguro di cantare questa canzone su un letto in terapia intensiva con un casco per respirare, non penso ci riuscirai. Fai ironia su migliaia di morti, che tristezza. Maledetta, vergognati!", qualcun altro si è domandato come sia possibile con le restrizioni in atto, permettere la realizzazione di un simile scempio: "Io non devo uscire per tutelare personaggi come questo? Questa cretina non rappresenta di certo i palermitani".

Ma Angela da Mondello spinta dal desiderio di guadagni facili, sembra non essere minimamente scalfita dalle critiche ed anzi, su Instagram pubblica una foto in cui appare sorridente e abbigliata con un abito vistosissimo ricoperto di pailetts: "Grazie a tutti i miei fan, a chi mi ama ma anche a chi non mi ama. Io continuerò così".