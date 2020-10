Angela da Mondello parla dei suoi problemi con la giustizia a Live - Non è la D'Urso

Angela da Mondello, la signora diventata famosa per la sua frase sulla pandemia pronunciata in spiaggia durante l’estate, nella serata di ieri è stata ospite nuovamente di Barbara D’Urso a Live - Non è la D’Urso, dove ha parlato dei suoi problemi di giustizia.

Angela, che ha fatto incetta di follower su Instagram, ha anche avuto un acceso diverbio con Karina Cascella, che l’ha definita una persona ignorante in quanto avrebbe cavalcato l’onda del successo.

Subito dopo, però, è tornata sui suoi problemi con la giustizia ed ha allontanato i rumor emersi sul web ed ha affermato che non è né una criminale, tanto meno una spacciatrice. Angela, infatti, ha svelato che ha perso suo figlio quando era bambino e per poter contribuire a livello economico al suo funerale ha iniziato a rubare.

Angela però ha pagato il suo debito con la giustizia ed infatti è stata in grado di raggiungere Barbara negli studi Mediaset. “Ho sofferto troppo nella mia vita, ora voglio concentrarmi soltanto su mia figlia” ha raccontato tra le lacrime. “Lei ha 13 anni e se mi viene offerto qualcosa grazie al video che mi ha fatto diventare virale io accetto. Ma non lo faccio per me, lo faccio soltanto per garantirle un futuro dignitoso“ ha aggiunto.