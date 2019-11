Per Angelica Ross il finale di AHS:1984 lascerà tutti di stucco

Con l'episodio del 13 novembre si è conclusa la nona stagione di American Horror Story, una delle più commentate e dibattute di sempre: dopo le più disparate teorie sul segreto di Camp Redwood e la delusione dei fan per il centesimo episodio di AHS, secondo Angelica Ross anche il finale era imprevedibile.

Solo pochi giorni fa l'attrice ha ammesso di essere rimasta estremamente sorpresa dell'identità della "final girl", l'unica sopravvissuta nonché tassello mancante della stagione che dà anche il titolo all'ultimo episodio:

"Mai avrei pensato ad un finale con tutti i colpi di scena, non immaginavo nemmeno in che direzione stesse andando la stagione. Una volta che girate le ultime scene e tutto ci siamo resi conto che nessuno della troupe riusciva a credere ai proprio occhi. Penso che tutti rimarranno aggrappati alle loro sedie pur di non cadere per la sorpresa: alcuni ne saranno felici, forse altri meno, ma in fondo stiamo raccontando una storia horror, non possiamo tutti sopravvivere."

L'idea di una sola persona a sopravvivere agli orrori di Camp Redwood è proprio ciò che il pubblico si aspettava essendo la stagione un omaggio ai film di genere degli anni '80, ma stando alle dichiarazioni della Ross "l'highlander"non sarebbe così scontato come si potrebbe pensare.

La stagione non ha forse riscosso il successo di alcune delle precedenti, ma secondo la stessa Ross porta con il merito di aver dato maggior spazio ai membri della comunità LGBTQ+ e chissà che come tanti altri membri del cast non la vedremo anche nella decima stagione.