Angelica Ross di Pose nel cast di American Horror Story: 1984

Dalla Casa della Ferocia a qualche casa infestata? Chi può dirlo. Ciò che è certo è che Angelica Ross passerà dagli anni '80 di Pose a quelli di American Horror Story: 1984, cortesia di Ryan Murphy.

È la stessa attrice a rivelarlo su Twitter, con un post (che potete vedere in calce alla notizia) contenente delle sue foto e i loghi dei due show:

"Sono ESTASIATA di poter fare la storia come prima attrice transgender ad ottenere due ruoli come regular in due diverse serie tv: da #PoseFX a #AHS1984. Grazie @MrRPMurphy per avermi donato l'opportunità di interpretare Candy e per aver creato il mio nuovo ruolo in American Horror Story! Sono così entusiasta e onorata di poter far parte della famiglia di @AHSFX!!!" afferma una Angelica Ross visibilmente su di giri.

Al momento non sappiamo nulla del ruolo che ricoprirà la Ross in AHS, ma è comprensibile, dato che sappiamo poco e niente anche della stessa serie, se non qualche notizia sul cast, come il fatto che alcuni dei veterani dello show di Ryan Murphy, tra cui anche Sarah Paulson e l'X-Men Evan Peters, non torneranno per la nuova stagione in arrivo questo autunno.

Una notizia certa è invece la data della premiere di American Horror Story: 1984 su FX: il 18 settembre.

Chissà cosa ci riserveranno questa volta Murphy & Co.?