Angelina Jolie, i fan si scagliano sui social contro il padre dell'attrice: ecco perchè

Angelina Jolie è una delle star più amate di Hollywood ma, lo stesso non si può dire di suo padre Jon Voight. Il celebre attore che si è aggiudicato il premio Oscar come migliore attore per Tornando a casa, è infatti oggetto di aspre critiche per i suoi continui video in sostegno di Trump.

Nel corso degli ultimi anni infatti Voight si è schierato con l'attuale Presidente degli Stati Uniti e, dopo le ultime votazioni ha attaccato spesso e volentieri Joe Biden che a suo dire non avrebbe vinto le elezioni in maniera onesta.

"Noi tutti sappiamo la verità" ha affermato su Twitter pubblicando una clip in cui sostiene che è necessario "combattere contro questa corruzione e per il bene perduto". L'attore 82 enne ha poi aggiunto: "Rimettiamo la nostra fiducia in Dio e combattiamo ora per la vittoria di Trump perché sappiamo tutti che questo spoglio è corrotto come lo sono loro. Non arretriamo combattiamo questa battaglia come se fosse l'ultima sulla terra".

Un utente su Twitter ha scritto in risposta a questo post: "Ogni volta che Jon Voight va in tv per dirci di nuovo che l'America ha bisogno di Trump, ricordo che una volta è andato in tv per dirci che sua figlia Angelina Jolie era pazza". Invece la giornalista investigativa Victoria Brownworth ha detto: "Ogni volta che Jon Voight si presenta per dire qualcosa di imbarazzante e fascista, ricorda a tutti perché sua figlia, Angelina Jolie, si è allontanata da lui e ha dedicato se stessa a cause umanitarie in sostegno di donne e bambini".

Intanto dopo le numerose diatribe legali che hanno coinvolto Angelina Jolie e Brad Pitt, sembra che i due attori abbiano deciso di giungere ad un compromesso per il bene dei propri figli. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.