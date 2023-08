Angus Cloud, commovente fiaccolata per l'ultimo addio alla star di Euphoria

Pochi giorni fa è stata annunciata la scomparsa prematura di Angus Cloud, star di Euphoria, trovato senza vita nella casa dei familiari a Oakland. L'attore era conosciuto per il ruolo nella serie HBO accanto a Zendaya, nella quale interpretava Fez O'Neill. Per ricordare Cloud è stata organizzata una commovente fiaccolata.

Un'emozionante veglia al lume di candela nella città natale della star, Oakland. Un artista locale, Darin Balaban, ha dipinto un murale di 9 piedi proprio nel centro californiano e TMZ ha riportato che circa 50 persone si sono presentate alla veglia con candele, fiori e immagini di Cloud, posizionandole davanti al murale.



Altre persone hanno portato della birra, hanno suonato e si sono raccontate storie. Molta tristezza ma anche tanti sorrisi per ricordare il talento e la personalità di Angus Cloud.

La famiglia aveva annunciato la morte di Angus Cloud in un comunicato:"È con il cuore straziato che abbiamo dovuto dire addio ad un essere umano incredibile oggi. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per noi in tanti modi".



La carriera di Cloud era soltanto all'inizio e l'attore aveva appena trovato il successo grazie ad Euphoria. Nei giorni scorsi diversi colleghi e amici hanno condiviso dei pensieri per l'attore; Zendaya ha pubblicato un messaggio per Angus Cloud e così ha fatto anche Sydney Sweeney, che recitò con lui anche in North Hollywood, debutto sul grande schermo per l'attore di Oakland.