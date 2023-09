Angus Cloud è morto di overdose: svelate le cause del decesso della star di Euphoria

Sono passati ormai quasi due mesi dalla morte di Angus Cloud, e ovviamente non è ancora il momento perché il mondo dello spettacolo, insieme agli amici, alla famiglia e ai fan della star di Euphoria, possano trovare pace. Da chiarire, d'altronde, c'erano ancora alcuni aspetti della vicenda su cui solo ora si è finalmente fatta luce.

Nonostante si fosse inizialmente pensato a un caso di suicidio (nonostante la secca smentita della madre di Angus Cloud, restìa a credere che il figlio potesse aver commesso un simile gesto), non erano infatti ancora state chiarite le cause della morte dell'attore 25enne: solo in queste ore un comunicato ufficiale del coroner ha parlato senza ulteriori indugi di overdose accidentale.

Secondo il comunicato, Cloud sarebbe dunque morto in seguito a "un'acuta intossicazione dovuta agli effetti combinati di metanfetamina, cocaina, fentanyl e benzodiazepine". Un'ipotesi che era d'altro canto già stata sollevata da più parti, visti i problemi di tossicodipendenza di Cloud riacutizzatisi, dopo una momentanea guarigione, quando l'attore era caduto in depressione in seguito alla scomparsa del padre.

Si chiude dunque così il capitolo finale di una storia che non può non far calare un enorme velo di tristezza su chiunque ami il cinema e l'arte, ma anche su tutti coloro che semplicemente non riescono a non provare simili sentimenti davanti alla scomparsa di quello che, prima di un attore, era soltanto un ragazzo di appena 25 anni.