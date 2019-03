Animal Kingdom: rilasciato il trailer della quarta stagione

Dopo aver rilasciato recentemente il primo spot televisivo, il network statunitense TNT ha pubblicato online il primo trailer della quarta stagione di Animal Kingdom, il cui debutto è previsto per il prossimo 29 maggio.

Il filmato, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, mette in chiaro che nel corso dei nuovi episodi Smurf (la vincitrice dei premi Tony ed Emmy Ellen Barkin) è tornata al comando ed è pronta a ricordarlo a tutti, senza curarsi troppo dei danni che potrebbe causare. Intrappolato in questa rete e sempre più sconvolto, Pope (Shawn Hatosy) ha trovato nuovi e pericolosi modi per affrontare la sua rabbia, mentre J (Finn Cole) continua a pensare a come conquistare l'azienda di famiglia e Deran (Jake Weary) è preoccupato per il suo futuro con Adrian (Spencer Treat Clark).

La serie tv è stata rinnovata dopo che, nonostante un debutto non proprio esaltate in termini di ascolti ai tempi della prima stagione, è stata capace di conquistare nuovi spettatori puntata dopo puntata, fino a raggiungere un picco di pubblico di 4.1 milioni di persone per episodio. Grazie ad una strategia votata non solo al passaggio televisivo, ma anche alle dirette in streaming sul sito ufficiale TNT Network, app per smartphone e/o smart tv, Animal Kingdom ha visto aumentare i propri ascolti del 61% nel corso degli anni.

Vi ricordiamo che in Italia la serie è stata un'esclusiva di Infinity e ad oggi viene trasmessa su Premium Crime.