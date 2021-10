Animal, su Netflix una nuova docu-serie sulla natura: c'è Bryan Cranston tra i narratori

Tra le novità più attese su Netflix a novembre c'è sicuramente la serie di Zerocalcare Strappare lungo i bordi, ma promette di essere molto interessante anche Animal, una nuova docu-serie sulla natura, dai produttori di Notte sul pianeta Terra. La prima stagione, come riporta in esclusiva Deadline, debutterà in streaming il prossimo 10 novembre.

Per chi volesse rinfrescarsi la memoria, rimandiamo alla nostra recensione di Notte sul pianeta Terra. Animal racconterà otto storie del regno animale, tra cui quelle di una madre leonessa, di una famiglia di cani selvatici, di un canguro e di un polpo gigante del Pacifico. La serie è stata girata quasi completamente durante la pandemia, e sono stati impiegati degli operatori locali per le riprese in quei paesi inaccessibili a causa delle restrizioni di viaggio.

Ogni episodio di Animal ha un narratore di alto profilo: sentiremo così le voci di Bryan Cranston, Pedro Pascal, Rashida Jones e Rebel Wilson.

Tra i produttori della serie figurano Bill Markham, Rob Morgan, Anuschka Schofield, Adrian Seymour, Alex Minton, mentre i produttori esecutivi sono Martha Holmes e Tom Hugh-Jones.

Prima ancora del debutto, Netflix ha già annunciato la seconda stagione di Animal: sarà incentrata su delfini, orsi, uccelli rapaci e scimmie, uscirà in streaming nel 2022 e tra i narratori ci saranno Anthony Mackie, David Harbour, Uzo Aduba e Andy Serkis.