Animal Planet ha rinnovato The Aquarium per una seconda stagione

The Aquarium tornerà con una seconda stagione dopo l'annuncio del rinnovo reso pubblico dal network Animal Planet. La serie mostra agli spettatori il lavoro che viene svolto quotidianamente da biologi e ricercatori al Georgia Aquarium.

Durante la prima stagione The Aquarium ha mostrato alcuni animali provenienti da diversi luoghi, come i due cuccioli di lontra di mare, Mara e Gibson, che sono stati salvati sulla costa della California. Oltre a loro abbiamo poi potuto vedere i pinguini africani Charlie e Lizzie, dalla particolare caratteristica: stanno insieme da venticinque anni. Senza dimenticare, poi, la simpatica tartaruga verde di mare chiamata Tank; e molti altri animali che vivono all'interno dell'acquario come meduse e piranha.

I membri del team hanno inoltre viaggiato fino a Cape Town, in Sud Africa per aiutare un gruppo di pinguini africani ed aiutarli a riabilitarli nel loro habitat naturale.

La serie The Aquarium è prodotta per Animal Planet da Copper Pot Pictures e Left/Right, una società appartenente a Red Arrow Studios. I produttori esecutivi sono Banks Tarver, Ken Druckerman, Anneka Jones e Michael LaHaie, mentre Jessie Findlay è co-produttore esecutivo per Left/Right.

In calce all'articolo potete trovare il link alla fonte che contiene le immagini - in esclusiva per il portale The Wrap - di alcuni degli animali che saranno presenti durante la seconda stagione.

Se siete appassionati del genere, vi consigliamo infine un nostro speciale dedicato ai 5 documentari da vedere su Netflix, senza dimenticare il documentario naturalistico Il Nostro Pianeta presente sempre all'interno della nota piattaforma streaming e che può contare sulla voce narrante del naturalista David Atthenborough.