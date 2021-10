Animaniacs: ecco il trailer e la data di uscita della stagione 2 su Hulu

Negli ultimi anni Hulu si è data da fare con le serie animate. Dopo l'arrivo di ben 3 show d'animazione nel 2020, adesso sulla piattaforma approderà la serie Hit Monkey. Nel frattempo Hulu ci comunica anche il ritorno di Animaniacs con un post su twitter, in cui scopriamo la data di uscita e vediamo il trailer.

Come rivelato nel post, torneremo a seguire le folli avventure di Yakko, Wakko e Dot a partire dal 5 Novembre. La seconda stagione dello show sarà composta da 13 episodi, e vedrà il ritorno del cast vocale originale: Rob Paulsen nei panni di Yakko Warner, Pinky, Jess Harnell come Wakko Warner, Tress MacNeille nel ruolo di Dot Warner e Maurice LaMarche come Brain.

In questo capitolo la serie per famiglie seguirà i protagonisti e assisterà a parodie della cultura pop, spettacoli musicali, l'abbattimento di cattivi storici e offrirà persino alcuni importanti consigli per la sicurezza. I nostri personaggi semineranno il caos ovunque andranno, e faranno esperienze assurde, come volare nello spazio e prendere parte a eventi incredibili come il concorso di bellezza internazionale.

La serie originale aveva fatto il suo debutto nel 1993, conquistando una grande popolarità tra i bambini. Proprio per questo Hulu ha pensato di investire su un revival. Animaniacs è una produzione di Amblin Television e Warner Bros. Animation. Andate in fondo all'articolo per vedere il trailer della seconda stagione!