Animaniacs, ecco il trailer ufficiale del reboot: primo sguardo a Mignolo e Prof

I protagonisti di Animaniacs stanno per fare il loro atteso ritorno! Dopo aver pubblicato la settimana scorsa una divertente clip ispirata a Jurassic Park, Hulu ha finalmente diffuso in rete il trailer ufficiale del reboot dedicato alla celebre serie animata targata Warner Bros.

Questa la sinossi ufficiale: "Sono tornati! I fratelli Warner Yakko, Wakko e Dot si divertono moltissimo a scatenare il caos nelle vite di tutti quelli che incontrano. Dopo essere tornati nella loro amata casa, la torre dell'acqua della Warner Bros., i fratelli non perdono tempo e iniziano a seminare caos e confusione all'interno dello studio, trasformando il mondo nel loro parco giochi personale. Unendosi a Yakko,Wakko e Dot, anche gli amatissimi Mignolo e Prof tornano per continuare la loro ricerca del dominio del mondo."

Sviluppata dalla Amblin Entertainment di Steven Spielberg in collaborazione con Warner Bros. Animation, la serie originale di Animaniacs è andata in onda per un totale di 99 episodi divisi in cinque stagioni dal 1993 al 1998. Dal suo successo è nato anche lo spin-off Pinky and the Brain (Il Mignolo col Prof), il cui ritorno è sicuramente uno dei piatti forti del primo trailer del reboot.

Potete visionare il filmato in alto, mentre in calce all'articolo trovate la clip incentrata su Jurassic Park. Vi ricordiamo che il reboot debutterà su Hulu il prossimo 20 novembre.

