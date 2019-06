Anna Diop mostra sui social il nuovo look di Starfire per Titans 2

Dopo aver dato uno sguardo al look di Dove, altri scampoli di indizi sull'attesa seconda stagione di Titans ci arrivano dai canali social di Anna Diop, interprete di Starfire.

In un filmato che sta girando per la rete, infatti, l'attrice ha mostrato il nuovo taglio di capelli che il suo personaggio vanterà nei prossimi episodi della fortunata serie DC Universe. Come al solito, potete dare un'occhiata al video in calce all'articolo.

Cosa ne pensate di questo nuovo look? Vi piace o preferivate quello della prima stagione? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che per avere nuove informazioni più concrete circa Titans 2 dovremo attendere con molta probabilità il prossimo 20 luglio, quando la Warner in occasione del San Diego Cimic-Con terrà un panel di due ore dedicato al servizio streaming DC Universe. Per altri aggiornamenti, scoprite quali supereroi vedremo in Titans 2: oltre al ritorno dei protagonisti, infatti, assisteremo al debutto ufficiale di Batman (interpretato da Ian Glen), e poi ancora Superboy, il suo cane Krypto, l'intera famiglia Deathstroke e perfino Aqualad.

Titans 2 sarà composta da undici nuovi episodi, che come sappiamo in Italia arriveranno direttamente in streaming on demand sulla piattaforma Netflix: la data di uscita non è ancora stata comunicata, ma è facile ipotizzare un lancio nei primi mesi del 2020.