Anna Falchi a 'C'è tempo per...': 'Ho rifatto la gavetta per rientrare in Rai'

Lunedì 29 giugno ha preso il via "C'è tempo per...", il nuovo format mattutino Rai, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, dopo l'assenza della showgirl durata diversi anni, anni che la Falchi ha dedicato a crescere la sua bimba Alyssa, nata dalla sua precedente relazione con l'imprenditore Denny Montesi.

Tornata alla conduzione, Anna Falchi si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato di stucco. La showgirl infatti ha dichiarato di aver dovuto faticare per tornare nuovamente in televisione, dopo essere stata lontana per parecchio tempo: "Ho rifatto la gavetta per rientrare in Rai, tante esperienze da più parti e ora sono cotta al punto giusto per questa nuova avventura".

Chi se lo sarebbe mai aspettato da un'attrice del suo calibro? Intanto però il programma è partito a gonfie vele, ed Anna Falchi ha dichiarato di essere molto emozionata per il suo ritorno in Rai. L'affiatamento con il collega ed amico Beffe Convertini è palpabile all'interno dello studio, i due infatti sono conoscenti di vecchia data, e tra le chiacchiere si sono lasciati andare in una divertente gaffe.

Diversi anni fa Anna Falchi ha partecipato al Festival di Sanremo, e in merito ad un suo ritorno la conduttrice ha detto: "Ho già dato, e difficilmente richiamano qualcuno che ne ha già preso parte nelle scorse edizioni, ma se proprio arriva la richiesta sono pronta ma io voglio farlo con Beppe", alla quale affermazione il collega ha risposto: "La vedo dura".

Insomma, sembra che Anna Falchi si sia ambientata bene nel nuovo programma, ricordiamo che "C'è tempo per..." va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30 su Rai Uno.