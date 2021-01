Anna Falchi, promessa mantenuta: nuda su Instagram per la sua Lazio

Promessa mantenuta per Anna Falchi. La modella italosvedese, infatti, aveva promesso che in caso di vittoria della sua Lazio nel derby di Roma contro la Roma si sarebbe spogliata sul proprio account Instagram, e così è stato.

Al fischio finale della partitissima della Capitale, che è stata stravinta dalla Lazio con un sonoro 3-0 ai danni degli eterni rivali, Anna Falchi ha pubblicato su Instagram una foto ultrasexy con addosso solo la mascherina, ovviamente biancazzurra.

"Finitaaaaaa la partita più importante e sentita della capitale !!!! W W W la Lazio e tutta la squadra , il grande Ciro Immobile che non ci delude mai, il “Lupo” Luis Alberto. Che dire. 3 a zitti Fioretto mantenuto!" si legge nell'entusiasta didascalia.

Anna Falchi non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio ed il suo amore per i colori biancazzurri. Coloro che hanno avuto modo di seguire il calcio negli ultimi anni ricorderanno sicuramente lo spogliarello della Falchi 20 anni fa, dopo lo scudetto vinto dalla squadra di Ericsson.

Nel frattempo, sempre riguardando il mondo del calcio e dello spettacolo, la scorsa settimana è emersa l'indiscrezione che vuole Diletta Leotta fidanzata con Can Yaman: secondo i paparazzi i due avrebbero soggiornato insieme in un Hotel di Roma e si sarebbero lasciati andare anche a varie effusioni.