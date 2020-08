Anna Falchi rivela: 'Sono sempre stata monella, già da piccola nascondevo lo slip'

Anna Falchi e Beppe Convertini sono la nuova coppia dell'estate, i due vanno in onda ogni mattina con il loro programma C'è tempo per... spin-off di Unomattina Estate, in cui trattano la vita degli ultrassessantenni che può regalare ancore molte emozioni. Nella puntata odierna la conduttrice ha sorpreso tutti con dichiarazioni particolari.

La Falchi si è particolarmente lasciata andare sul tema della puntata odierna, ovvero la dignità e il pudore e, ha rivelato di essere stata sin da piccola molto frizzantina. Parlando con il suo conduttore ha detto: "Preparati perché oggi oseremo tanto. Non mi vedrete senza veli, ma oggi sarò senza pudore".

Il conduttore ridacchiando ha sottolineato poi che la conduttrice dovrà farsi vedere nuda solo in caso di vittoria dello scudetto da parte della Lazio e, parlando poi del senso di pudore tra calendari e film osè ha spinto la Falchi a rivelare notizie sul suo passato.

"Già da piccola nascondevo il mio slip sotto la sabbia, ero monella" ha detto l'attrice di origini finlandesi, non nascondendo che fin da bambina era solita compiere azioni eclatanti che poi l'hanno portata alla sfrontatezza dell'età adulta. Il feeling tra i due presentatori è innegabile, e non manca nemmeno qualche gaffe in diretta.

La Falchi è ritornata in Rai e lo ha fatto dunque in grande stile dopo un periodo un po' buio, facendo molto parlare di se.