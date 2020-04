Anna Falchi: scatto bollente su Instagram, fan impazziti

Anna Falchi è sempre stata una delle donne più desiderate dagli italiani. La showgirl nella giornata di ieri ha voluto celebrare la giornata del libro a suo modo, con uno scatto bollente che ha letteralmente mandato in tilt i follower del suo profilo Instagram.

Come mostriamo in calce, la Falchi si è fatta ritrarre da Asia Argento in un hotel di Parigi con un libro in mano ed in abbigliamento vintage, mentre sedeva su uno sgabello. I più attenti hanno però scorto dei dettagli osè che sono stati inseriti ad hoc nello scatto per rendere il tutto più sensuale.

Inutile dire che i fan sono letteralmente impazziti ed hanno mostrato tutto il loro apprezzamento per la Falchi, che dagli anni 90 ad oggi è un'icona sexy del nostro paese.

La modella infatti lo scorso 22 Aprile ha compiuto 48 anni, e non è nuova a messaggi di questo tipo: accanita tifosa della Lazio, la Falchi dopo le vittorie della squadra biancoceleste è solita fotografarsi in reggiseno o topless per celebrare la vittoria insieme agli altri tifosi.

