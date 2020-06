Anna Falchi torna in TV con 'C'è Tempo Per...', il nuovo format mattutino Rai

Anna Falchi torna in TV dopo qualche anno di assenza dalla conduzione televisiva. Mancano solo pochi giorni al debutto del nuovo format di Rai 1, "C'è Tempo Per...", un programma di approfondimenti e rubriche dedicate alla terza età.

Partirà dal 29 giugno e vedrà al timone, oltre ad Anna Falchi, anche il collega Beppe Convertini, in una trasmissione inedita per i palinsesti Rai che andrà in onda dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 11.30 del mattino.

La Falchi sembra davvero entusiasta della nuova conduzione Rai, e infatti anche sul suo profilo ufficiale Instagram commenta la notizia con grande gioia: "-1 settimana e si comincia!!! “C’è tempo per...“ Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30, a partire dal 29 giugno .... con @beppeconvertini su @rai1official !!! Non vedo l’ora!".

Dopo aver dato alla luce sua figlia, Anna Falchi aveva deciso di mettere da parte la sua carriera da attrice e conduttrice per un po' di tempo, dedicandosi completamente alla sua bambina, e partecipando agli show soltanto come ospite ed opinionista. E pare sia stata notata dal direttore di rete Stefano Coletta proprio durante una partecipazione ad Agorà, che ha poi successivamente deciso di affidarle la conduzione di un programma su misura per lei.

Tra gli show TV in partenza c'è anche un seguitissimo appuntamento Mediaset: Temptation Island ritorna a partire dal 2 luglio su Canale 5, mentre sembra che EPCC chiuderà i battenti, a leggere le ultime dichiarazioni di Alessandro Cattelan.