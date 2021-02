Anna Gunn, che fine ha fatto la Skyler di Breaking Bad? Ecco a cosa lavora oggi

Anna Gunn ha interpretato Skyler White, la moglie di Walter White (Bryan Cranston), in Breaking Bad per cinque stagioni, dal 2008 al 2013. Il suo personaggio è stato uno dei più discussi della serie di Vince Gilligan ed è valso all’attrice ben due Emmy Award nella categoria Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Dopo la fine dello show molti colleghi sono passati a nuovi progetti di alto profilo, ma la carriera dell’attrice però non è decollata. Prima di Breaking Bad Gunn era già molto conosciuta per il suo ruolo di Martha Bullock nella serie di successo targata HBO Deadwood.

La prima serie importante che l’ha vista protagonista dopo Breaking Bad è stata Gracepoint, il remake americano di Broadchurch, dramma poliziesco britannico con David Tennant e Olivia Colman. Gunn ha ripreso il ruolo della Colman, Ellie Miller, mentre Tennant è diventato il Detective Emmett Carver, ma lo show non è riuscito ad andare oltre la prima stagione.



Prima di questa esperienza era comparsa in alcune serie tv come: Law & Order - I due volti della giustizia (Law & Order), Lie to Me e The Mindy Project. I suoi ultimi crediti televisivi includono Shades of Blue e Deadwood - Il film del 2019.



Sul grande schermo Gunn è stata protagonista di Equity nel 2016, un thriller finanziario in cui le donne occupano le principali posizioni di potere. La sua performance è stata apprezzata dalla critica ma il film non è stato un gran successo al botteghino.

Sempre nello stesso anno possiamo vederla nel film Sully, con protagonista Tom Hanks. Il suo ultimo credito cinematografico risale al 2018 avendo partecipato al film Being Frank.

Nel 2019 è tornata a teatro con lo spettacolo The Night of the Iguana a fianco di Clive Owen.

Breaking Bad rimane il suo ruolo più noto e iconico che le ha permesso di vincere due premi Emmy consecutivi.



