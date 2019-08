Anna K, HBO Max ordina il pilot della serie basata sul libro di Jenny Lee

Nuovo adattamento in programma per la piattaforma streaming HBO Max, che ordina il pilot di Anna K, il libro Young Adult di Jenny Lee in uscita nel 2020.

Il moderno retelling di Anna Karenina sarà prodotto da Entertainment One, SB Projects e Creative Engine Entertainment.

Della serie è stato ordinato un put pilot, ovvero un episodio pilota con obbligo di messa in onda da parte dell'emittente, in questo caso HBO Max.

A quanto pare, aggiudicarsi i diritti del titolo non è stato semplice, a causa della forte competizione.

Anna K: A Love Story è un'opera ancora inedita (ma la cui pubblicazione è stata fissata per il 2020) di Jenny Lee (sceneggiatrice di Young & Hungry e Shake It Up), al suo debutto come scrittrice di genere Young Adult (ma già autrice del libro per ragazzi Elvis and the Underdogs), che è anche creatrice e sceneggiatrice della serie televisiva.

Secondo la descrizione fornita, la storia sarebbe "un ibrido tra 13 Reasons Why, Gossip Girl e Crazy Rich Asians, ambientato tra Manhattan e Greenwich, Connecticut. Segue le avventure di una It girl di origini coreane e americane che si ritroverà da un lato una famiglia perfetta e un ragazzo approvato da suddetta perfetta famiglia, e dall'altro un tipo che potrebbe anche essere il suo vero amore".