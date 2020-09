Anna Lou Castoldi ha solo belle parole per Asia Argento e Morgan: 'Sono dei geni'

Anna Lou Castoldi è la figlia nata dalla relazione tra Asia Argento e Morgan e, nonostante tra di loro non scorra proprio buon sangue, la giovane 19enne da poco approdata al mondo dello spettacolo con Baby 3 ha speso solo parole di stima per i suoi genitori.

Del padre dice: "Io adoro la musica di mio padre. Lo ritengo un genio e spacca tantissimo, da solo come con il suo gruppo i Bluvertigo. La sua musica l’ascolterei a prescindere anche se non fosse mio padre".

Parole di grande stima sono state spese anche per il lavoro di sua madre pur non avendo visto tutti i film del suo repertorio: "Ho visto solo tre film di mia madre, sono fan principalmente dei suoi lavori da regista. Adoro Scarlet Diva. Lo conosco a memoria. L'ho visto quando avevo cinque anni di nascosto. E’ una storia che fa un sacco ridere".

A riguardo ha poi aggiunto:"Mia madre era in viaggio per lavoro. Ero con la tata e lei mi chiese quale videocassetta mi andava di vedere. C’era Spongebob, Hello Kitty e cose così. Io le chiesi di mettermi la cassetta di Scarlet Diva e mi lasciò da sola nella stanza. Hai presente che il film è molto esplicito, no? Ecco. Lì per lì mi sono fatta due domande, poi per anni non ci ho più pensato. Mia madre più in là mi disse: ‘Non potrai vederlo fino a quando non farai 16 anni’. Ecco, io però l’avevo già visto undici anni prima".

Se siete curiosi di saperne di più su Anna Lou Castoldi, date un'occhiata alla nostra recensione di Baby 3.