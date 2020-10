Anna: il mondo distopico di Niccolò Ammaniti nel teaser trailer della serie Sky

Tra le future produzioni Sky original ci sarà anche Anna, serie tratta dalle pagine di Nicolò Ammaniti e ambientata in un mondo in cui i bambini sopravvivono mentre gli adulti soccombono ad un letale virus.

Lo scrittore stesso figura come showrunner e regista, fortemente voluto da Sky dopo la collaborazione portata a termine con Il Miracolo. Ad affiancarlo alla sceneggiatura troviamo Francesca Manieri, nota per aver lavorato a progetti come Il Primo Re, Il Miracolo e We Are Who We Are.

Dato che l'aspettativa di vita all'interno del racconto distopico è di 14 anni, il cast è composto prevalentemente da giovanissimi attori, tra i quali la protagonista Giulia Dragotto e Alessandro Pecorella, che interpreterà il fratellino Astor. Come è possibile vedere dal teaser, la storia ci porterà attraverso scenari devastati, tra città abbandonate e centri commerciali desolati: Anna dovrà affrontare diversi pericoli alla ricerca del fratello scomparso e potrà contare solo sulle istruzioni lasciatele dalla madre per combattere la natura selvaggia e le feroci comunità di sopravvissuti.

Potrebbe rivelarsi una bella sorpresa per chi ha amato le atmosfere di The Road o di The Last of Us, per cui vi lasciamo al trailer e alle prime immagini di Anna, ricordandovi che la serie arriverà prossimamente su Sky e NOW TV.