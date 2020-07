Anna Pettinelli ricorda l'esperienza di Temptation Island: 'Ero pazzamente gelosa'

Anna Pettinelli è intervenuta poco fa ad Io e Te, il programma della fascia pomeridiana di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco, parlando della sua carriera e anche dell'esperienza televisiva vissuta lo scorso anno in compagnia del suo fidanzato a Temptations Island.

Ricorderete bene che in quella occasione, il suo compagno Stefano Macchi, aveva fatto ingelosire e non poco la nota conduttrice, cedendo alle avance delle tentatrici. Ai microfoni di Diaco la Pettinelli ha detto: "In quel frangente sono saltate tutte le protezioni. Il disgraziato si divertiva ai miei danni, e questo mi faceva veramente impazzire. Lui non si è reso conto di niente. Ancora mi rode".

La conduttrice ha poi ricordato momenti passati della sua carriera soprattutto dedicata al mondo della musica e ha detto quasi commossa, che uno dei suoi più grandi successi, Discoring, andava in onda nello stesso studio in cui oggi va in onda Io e Te. Si trattava di una piccola parentesi all'interno di Domenica In, creata da Gianni Boncompagni, che aveva lo scopo di presentare la classifica dei brani più ascoltati della settimana, permettendo anche alcune esibizioni dal vivo. Potremmo definirlo un antesignano di quello che è stato un successo internazionale, ovvero Top of the Pops.

Nei giorni scorsi Pieluigi Diaco era finito nella bufera per un congiuntivo errato mentre conduceva il suo programma. Quali altre sorprese potrà riservarci Io e Te? Non ci resta che attendere.