Anna, la serie tv nella Sicilia post-apocalittica: come e quando vederla anche on demand

Dopo averla vista in azione nel primo trailer ufficiale di Anna, oggi vi forniamo tutti i dettagli sulla nuova serie evento realizzata da Niccolò Ammaniti in arrivo nel mese di aprile.

Dal 23 aprile tutti e 6 gli episodi della mini-serie saranno disponibili on demand e in prima visione a partire dalle 21.15 su Sky, nonché in streaming su NOW.

La storia è ambientata in una Sicilia post-apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più adulti, uccisi da un misterioso virus che risparmia solo i bambini: la serie Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti sarà interamente disponibile fin dal giorno del lancio, una vera e propria prima volta per un’originale Sky.

Anna è il secondo progetto per la televisione realizzato dallo scrittore Premio Strega, ancora con Sky dopo il grande successo de Il Miracolo. Tratta dal suo romanzo omonimo edito da Einaudi, Anna è il distopico racconto di un mondo distrutto, una fiaba per adulti che narra l’incredibile viaggio che la giovanissima protagonista dovrà intraprendere fra le vestigia del “prima”, la civiltà che fu, alla ricerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino.

La protagonista, interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto, è una tenace e coraggiosa ragazzina che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor – interpretato da Alessandro Pecorella, e fra ruderi di centri commerciali e città abbandonate, giorno dopo giorno scoprirà che le regole del passato non valgono più e dovrà inventarne di nuove.