Anna Sorokin: la finta ereditiera condurrà un reality show dagli arresti domiciliari

Anna Sorokin, la truffatrice condannata con il nome di Anna Delvey, oggetto di un articolo virale del New York Magazine e ispiratrice della serie Netflix Inventing Anna, starebbe lavorando al suo prossimo progetto: un reality show. La falsa ereditiera, attualmente agli arresti domiciliari, condurrà lo show dal suo appartamento di Manhattan.

L'ex "truffatrice di Soho" di origine russa, attualmente agli arresti domiciliari dopo aver prolungato il suo visto, ospiterà "celebrità, magnati e glitterati" per cene nel suo appartamento di Manhattan per questo reality dal titolo provvisorio Delvey's Dinner Club, secondo quanto dichiarato dai produttori. Sorokin, che ha appena compiuto 32 anni, è stata rilasciata dall'Immigration and Customs Enforcement (Ice) lo scorso ottobre dopo aver prolungato il suo visto; ha già scontato la pena per la condanna del 2019 per tentato furto aggravato e qualche mese fa Anna Sorokin è stata scarcerata.

La sua storia è stata raccontata nella serie Netflix Inventing Anna, dove era interpretata da Julia Garner. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Inventing Anna.

La serie senza script, prodotta da una società chiamata Butternut, vedrà Sorokin discutere con i suoi "stimati" ospiti di argomenti quali il suo passato criminale, la sua reputazione di artista della truffa, i suoi tentativi di riabilitazione dell'immagine e il suo isolamento dovuto agli arresti domiciliari.

"Non c'è niente di meglio dell'esperienza di riunire un gruppo curato di amici per condividere storie di vita e godere di un'ottima esperienza culinaria", ha dichiarato Sorokin nel comunicato stampa della serie. "Sono grata per l'opportunità di lavorare con Wheelhouse e Butternut per portare la mia visione a un pubblico più ampio e condividere uno scorcio della vera Anna Delvey".

Ai microfoni di Page Six, Sorokin ha dichiarato che tra gli ospiti da sogno per la sua serie ci sarebbero il segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, Madonna, Elon Musk, l'artista serba Marina Abramović, l'avvocato ed ex-segretario di Stato Cyrus Vance, l'autrice Ottessa Moshfegh e l'amministratore delegato della criptovaluta Sam Bankman-Fried, caduto in disgrazia e come lei attualmente agli arresti domiciliari per frode.

"Spesso si dice che il modo migliore per conoscere qualcuno è condividere un pasto con lui", ha dichiarato l'amministratrice delegata di Butternut, Courtney White, ex presidente di Food Network. "Siamo tutti desiderosi di sapere chi è veramente Anna. Delvey's Dinner Club rivelerà la vera donna che si cela dietro tutto ciò che abbiamo letto e visto su Anna. Sta raccontando la sua storia con le sue stesse parole e crediamo che sfiderà le aspettative degli spettatori".