Anna Tatangelo ancheggia provocante su Instagram sulle note della sua nuova hit estiva

Anna Tatangelo in quest’ultimo periodo sa di certo come far parlare di se. Archiviata la sua relazione con Gigi D’Alessio, la cantante di Sora si sta trasformando sotto molti punti di vista ed è ormai diventata una vera e propria bomba sexy sui social netwrok

Anna Tatangelo dopo aver tinto i suoi capelli di biondo è diventata incontenibile in ogni senso. Scatti ad alto tasso erotico e balletti super provocanti sono all'ordine del giorno sul suo profilo instagram tirato totalmente a nuovo. Infatti dopo aver cancellato tutti i post vecchi, la cantante sta tentando di dare una nuova immagine di se.

Ciò è evidente anche dal punto di vista professionale, dove sembra sempre più lontana l'ingerenza del suo ex compagno. Il suo ultimo singolo intitolato Guapo è stato realizzato in collaborazione con il rapper napoletano Geolier. In molti scommettono che questa sarà la nuova hit dell'estate, complice anche il video in cui la cantante lascia ben poco all'immaginazione mentre ammicca, twerka e ancheggia in modo provocante.

Nei giorni scorsi Anna Tatangelo si era scagliata contro il gossip da cui a suo dire deriverebbero troppe fake news sul conto del sue relazioni. Le riviste scandalistiche e non solo infatti molto spesso avrebbero definito come suoi nuovi amori, semplici amici di lunga data visti in sua compagnia.