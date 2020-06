Anna Tatangelo si fà bionda e cancella tutte le foto da Instagram: è mistero

Anna Tantangelo è diventata bionda. La cantante napoletana ha pubblicato sul proprio account Instagram una fotografia che mette in evidenza il suo nuovo look dei capelli, caratterizzato da un taglio molto aggressive che è stato apprezzato dai fan.

La fotografia, che mostriamo come sempre in calce, è accompagnata da una frase in napoletano, "mann’itt nun tiene a capa apposto”, che secondo molti potrebbe essere un riferimento esplicito a qualche brano in arrivo nei prossimi mesi.

Ma non è tutto, perchè la Tatangelo ha anche stravolto il suo modo di comunicare sui social e, dopo un periodo di pausa preannunciato dopo il lockdown, ha cancellato completamente le fotografie che in precedenza avevano affollato il suo profilo, dove ora è presente solo lo scatto con il nuovo look. Strategia di marketing in vista del lancio di qualche nuovo album o no? Staremo a vedere, sta di fatto che i follower indipendentemente da tutto hanno apprezzato la decisione della Tatangelo, come dimostrato dai commenti alla foto.

Qualche tempo fa Anna Tatangelo aveva pubblicato una serie di foto esplosive su Instagram per raccontare una giornata in piscina dopo la quarantena. Cancellata anche la foto in bikini di fine maggio, anch'essa molto apprezzata da parte dei fan. Il cambiamento quindi non riguarda solo il look.