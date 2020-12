Anna Tatangelo, la cantante seminuda fa impazzire i suoi follower

Anna Tatangelo è uno dei nomi caldi di questi ultimi giorni, si vocifera infatti che al fianco di Elodie, prenderà parte al Festival di Sanremo 2021 in veste di valletta. Oltre che per gli impegni lavorativi però, la cantante fa parlare di se anche per gli scatti a dir poco bollenti pubblicati sui social.

L'ex compagna di Gigi D'Alessio si è infatti mostrata semi-nuda, in alcuni scatti in bianco e nero che lasciano ben poco all'immaginazione. Vestita dei soli collant scuri e di uno sguardo estremamente provocante, la Tatangelo ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower che l'hanno inondati di commenti e complimenti.

Qualcuno si è limitato ad elogiare la sua superba bellezza, qualcun altro ha scritto: "Ormai avrai la nausea dei fan che ti dicono che sei stupenda ma, è la semplice verità, non se ne può proprio fare a meno, sei bellissima e stupenda". Un utente si è invece mostrato contrariato per questo foto, sottolineando che la bellezza della Tatangelo è indiscutibile ma che, non dovrebbe cadere in simili volgarità al solo scopo di farsi pubblicità.

La didascalia del post su Instagram recita: "I wasn't really naked. I simply didn't have any clothes on" ovvero "Non sono davvero nuda, semplicemente non avevo abiti addosso". Insomma, la Tatangelo sa sempre come colpire nel segno.