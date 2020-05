Anna Tatangelo esplosiva su Instagram: la cantante mette in mostra il bikini

Anna Tatangelo non è nuova a storie piccanti per i propri follower. L'ex compagna di Gigi D'Alessio, dopo aver trascorso la quarantena in casa, si è concessa un pomeriggio al sole in piscina, che ha prontamente documentato attraverso il proprio account ufficiale Instagram.

La cantante ha sfoggiato un bikini esplosivo, che ha messo in mostra la sua forma fisica perfetta e le curve esplosive che hanno mandato in visibilio i fan.

Alla scollatura vertiginosa infatti si aggiungono delle aperture sull'addome, che lasciano intravedere il frutto degli allenamenti che spesso durante il lockdown ha raccontato e condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram ed anche su TikTok, dov'è approdata di recente con una serie di balletti incandescenti che hanno riscosso molto successo.

Anche su queste pagine in passato abbiamo riportato i commenti dei fan alle foto sexy di Anna Tatangelo, che da molti è stata definita senza mezzi termini "un sogno erotico". Qualche giorno fa, la Tatangelo ha dato il via alla fase due con una nuova foto accompagnata dall'annuncio del lancio del nuovo singolo, che dovrebbe arrivare prossimamente. La cantante ha definito questo nuovo pezzo "un nuovo viaggio" e si è detta pronta a farlo ascoltare a tutti.

In attesa della pubblicazione, però, i fan non possono fare altro che godersi le foto esplosive.