Anna Tatangelo esplosiva su Instagram: 'il mio sogno erotico'

E' bastata una foto di Anna Tatangelo, pubblicata su Instagram, per mandare letteralmente in tilt la piattaforma di condivisione foto targata Facebook. La cantante nella giornata di ieri ha pubblicato un autoscatto corredato da una didascalia, che ha immediatamente raccolto migliaia di like e commenti.

"Fuori solo calma apparente", con tanto di microfono, segno che potrebbe trattarsi di una nuova canzone. Ed infatti questo dettaglio non è sfuggito ai più attenti, che si sono chiesti se "il microfono vicino alla frase è tipo uno spoiler di qualcosa?". Altri invece l'hanno semplicemente invitata a pubblicare "sto singolo. Ti prego torna".

E' indubbio però che ad attirare le attenzioni di tutti però è la sensualità dell'ex compagna di Gigi D'Alessio, che si è ritratta soltanto con una canottiera bianca. I follower si sono letteralmente scatenati e sono immediatamente complimenti. Alcuni si sono limitati ad un "sei bellissima", altri "io sono pronto a sposarti.. Ti amo da impazzire". Un ammiratore ha svelato senza mezzi termini che "sei il mio sogno erotico". Altri l'hanno toccata più piano e si sono districati tra uno "splendente come il sole" a "numero 1", passando per "sei stupenda" e "che sguardo".

Nonostante sia lontana dai riflettori, insomma, Anna Tatangelo continua a restare nel cuore dei fan.

