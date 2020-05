Anna Tatangelo dà il via alla fase 2 con una nuova foto su Instagram ed un annuncio

Anna Tatangelo non è nuova a foto provocante e sexy su Instagram. Dopo il selfie di qualche giorno fa, l'ex compagna di Gigi D'Alessio è tornata sul proprio account ufficiale per dare simbolicamente il via alla fase 2.

La cantante ha infatti pubblicato la fotografia che proponiamo in calce, in cui si è fatta ritrarre in terrazza in sneakers ed un vestitino corto mentre lavora con il suo MacBook.

"Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po' di pazienza...Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi ...Sta per partire un nuovo viaggio... e manca davvero poco all’uscita del primo singolo!" si legge nella didascalia, che di fatto conferma le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni che la volevano pronta a pubblicare un nuovo singolo.

La Tatangelo quindi è pronta a tornare sul mercato discografico, e sul web già si iniziano ad ipotizzare i possibili titoli. I fan più accaniti non escludono che la cantante abbia già indirettamente lanciato qualche indizio negli scorsi post, ma l'attesa ora è tutta verso il lancio, la cui data però non è stata svelata.