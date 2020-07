Anna Tatangelo, l'ira della cantante: 'Basta fake news sulle mie relazioni!'

Anna Tatangelo è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Terminata infatti la sua ormai decennale relazione con Gigi D'Alessio è ogni giorno assalita da numerosi gossip sulle sue possibili nuove fiamme, cosa che la cantante di certo non vede di buon occhio. Per tale ragione sui social si è scagliata contro i giornalisti.

Tra i diversi flirt attribuiti, l'ultimo ha fatto sbroccare Anna. Infatti era stato tirato in ballo uno dei suoi storici musicisti, un caro amico di vecchia data naturalmente, presente in numerose foto sui suoi profili social. Così la Tatangelo ha pubblicato diverse stories su Instagram, in cui smentisce tale relazione chiedendo maggior rispetto per la sua vita privata.

"Ci sono alcuni che dicono che ci siamo fidanzati? E ci conosciamo… Da quanto? 20 anni?" si chiede Anna, aggiungendo adirata: "Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!"

La cantante ha poi scherzato sulla vicenda, ironizzando sulla prossima relazione che le verrà attribuita: "Ogni settimana parte il toto fidanzato… Il prossimo sarà il mio amico parrucchiere".

Tra l'altro la cantante negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di se anche per il suo nuovo inaspettato cambio look, Anna Tatangelo si è presentata sul web totalmente bionda e ha sorpreso tutti cancellando moltissime sue foto social da Instagram.