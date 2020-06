Anna Tatangelo: Jonathan svela perchè ha cancellato tutte le foto da Instagram

Qualche giorno fa abbiamo riportato su queste pagina la notizia relativa alla decisione di Anna Tatangelo di cancellare tutte le foto Instagram, che sono state sostituite solo da uno scatto in cui ha mostrato il suo nuovo look biondo. Della questione ha parlato oggi Jonathan Kashanian, che ha svelato un retroscena a Detto Fatto.

Discutendone con Bianca Guaccero, Jonathan ha affermato che "ieri ho visto che ha tolto tutte le foto dal suo profilo instagram. Ne ha lasciate solo due in cui ha i capelli biondi. Qualcuno ha detto che potrebbe essere un idea pubblicitaria per il lancio del suo nuovo album ma..", ed a questo punto ha lanciato la bomba, "secondo i più cattivi invece Anna Tatangelo ha eliminato tutte le foto per dare un taglio al passato, per voler dimenticare la sua storia con Gigi D’Alessio".

La notizia ha spiazzato anche Bianca Guaccero, che si è lasciata andare ad un "chissà" che lascia aperte molte possibilità.

E' innegabile però che la scelta della Tatangelo di eliminare tutte le sue fotografie dal suo profilo Instagram, che è molto seguito, abbia riacceso la curiosità di molti. In passato la Tatangelo aveva infatti pubblicato degli scatti esplosivi, che avevano lasciato a bocca aperta tutti i suoi follower, ma che ora non sono più visibili.